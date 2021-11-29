طفل يسرق كرة دوري أبطال أوروبا في مباراة ليفربول ويفر هارباً.. فيديو

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

أظهرت لقطات فيديو مصورة وتداولتها مواقع تواصل اجتماعي لحظة اقتحام طفل من مشجعي مباراة ليفربول وبورتو في دوري أبطال أوروبا والتي أقيمت يوم الأربعاء الماضي، حيث أظهر الفيديو الطفل وهو يحمل الكرة ويركض مسرعا باتجاه المدرجات، وكان يلاحقه أحد الحراس المسؤولين عن أمن الملعب.

وبمجرد اقتراب الطفل من المدرج رمي الكرة باتجاه أحد المشجعين وقفز إلى داخل المدرجات، ثم استلم كرته قبل أن يختفي وسط المشجعين حيث قاموا بتشجيعه على الهرب وحمايته، وأقيمت المباراة في ملعب "أنفيلد"، وانتهت بفوز أصحاب الأرض بهدفين دون رد، من توقيع النجم المصري، محمد صلاح، ولاعب الوسط الإسباني، تياغو ألكانتارا.

وكان ليفربول قد ضمن التأهل إلى ثمن النهائي البطولة، بعدما نجح في تحقيق الفوز الخامس على التوالي، ويتنافس كلاً من بورتو مع ميلان وأتلتيكو مدريد على بطاقة التأهل الثانية في المجموعة.

This is epic 🤪 pic.twitter.com/Fs7oRnXfas — Anfield Watch (@AnfieldWatch) November 25, 2021

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