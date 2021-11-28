صدمة قوية لجماهير الهلال السعودي "بطل آسيا"

المصدر: وكالات

فرض فريق أبها التعادل 1-1 على ضيفه الهلال المتوج حديثاً بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الرابعة في تاريخه على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، في ختام منافسات المرحلة الثالثة عشرة من الدوري السعودي لكرة القدم الأحد، مما يعتبر صدمة لجماهير الهلال التي توقعت عودة قوية جداً لفريقها من أجل المنافسة بقوة على اللقب المحلي وضمه للآسيوي.

تقدم الهلال بهدف المالي موسى ماريغا (18)، وأدرك أبها التعادل عبر التونسي سعد بقير (43).

ورفع الهلال رصيده إلى 20 نقطة في المركز الرابع، وله ثلاث مباريات مؤجلة، فيما يحتل أبها المركز الحادث عشر مع 14 نقطة.

سيطر الهلال على معظم فترات الشوط الأول وكاد يفتتح التسجيل عندما ارتقى الفرنسي بافيتيمبي غوميس لكرة عرضية لعبها رأسية قوية لكن الحارس عبدالعالي المحمدي تصدى لها وأمسكها على دفعتين (2)، وأتبعه محمد البريك بتسديدة قوية من ركلة حرة مباشرة اعتلت العارضة (12).

ونجح الهلال في هز شباك منافسه عندما استقبل المالي موسى ماريغا كرة داخل منطقة الجزاء هيئها لنفسه قبل أن يسددها قوية على يمين الحارس المحمدي (18)، فيما تصدت العارضة الأبهاوية لكرة البرازيلي ماثيوس بيريرا (27).

وقبل نهاية الشوط الأوّل بدقيقتين تمكن أبها من إدراك التعادل عندما لعب صالح العمري كرة عرضية لزميله التونسي سعد بقير سددها قوية في سقف المرمى (43).

وفي الشوط الثاني واصل الهلال أفضليته الفنية، وكاد يضاعف النتيجة لولا العارضة التي تصدت لكرة بيريرا للمرة الثانية (57)، فيما لاحت فرصة لأبها لكن رأسية فهد الجميعة أمسكها عبدالله المعيوف ببراعة (64)، واتبعه زميله الكرواتي أوروس ماتيتش بتسديدة قوية أمسكها المعيوف ببراعة (79)، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي.



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