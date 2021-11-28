غضب عارم بعد عزف النشيد الإيراني بدلاً من السوري.. وردة فعل اللاعبين "غير مفهومة"! (فيديو)

المصدر: متابعات - محمد الحتو

تقدم الاتحاد السوري لكرة السلة بشكوى رسمية ضد الاتحاد الكازاخستاني بسبب خطأ عزف النشيد الإيراني بدلاً عن السوري في لقاء سورية وكازاخستان بتصفيات كأس العالم، وسط حالة غضب عارم من مغردين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات للمشهد وكان الأكثر غرابة ردة فعل لاعبي المنتخب السوري الذين واصلوا الاستماع إلى النشيد الإيراني دون أن يبدي أحدهم ردة فعل قوية فضلاً عن أن بعض اللاعبين صفقوا بعد انتهاء النشيد! وهو ما أثار حفيظة عدد كبير من المغردين.

#شاهد: عزف النشيد الايراني عوضاً عن النشيد السوري، خلال مباراة في تصفيات كأس العالم لكرة السلة بين سوريا وكازاخستان، ورغم علامات الاستغراب من لاعبي المنتخب السوري، إلا أنهم أكملوا النشيد وصفقوا في نهايته. pic.twitter.com/O1bfrII9r2 — 💚❤️wedad Hamad (@Gurbtwatan) November 27, 2021

من جهته، قال رئيس الاتحاد السوري لكرة السلة، طريف قوطرش في بيان نشره الموقع الرسمي للاتحاد: "لا نتحمل مسؤولية خطأ عزف النشيد، فالخطأ يقع على عاتق الاتحاد الكازاخستاني والاتحاد الآسيوي، وسيترتب على الاتحاد الكازاخستاني المستضيف للقاء غرامة مادية نتيجة ذلك الخطأ".

يذكر أن المباراة خسرها المنتخب السوري بنتيجة 74-84، على أن تلعب مباراة الإياب في دمشق، لتستضيف سورية بذلك أول مباراة دولية رياضية منذ عام 2011.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بتغريدات غاضبة من الخطأ الذي حدث مطالبين بتدخل المسؤولين عن الرياضة السورية في القضية، مطالبين باعتذار من اتحادي كازاخستان وآسيا مما حصل!.

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