السعودية تستضيف نزالات بطولة عالمية للسيدات

المصدر: وكالات

تنطلق غدا الخميس منافسات النسخة الأولى من بطولة العالم للتايكوندو للسيّدات، التي تستضيفها السعودية خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر الجاري، على ملاعب الصالات الرياضية بمدينة الرياض، بمشاركة أكثر من 171 لاعبة ومدرباً وإدارياً فنياً من 36 دولة.

وستشهد البطولة، وفقا لبيان الاتحاد السعودي للتايكوندو الذي نشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الأربعاء، إقامة منافسات في أوزان (حتى 46 كيلوجراما، حتى 49 كيلوجراما ، حتى 53 كيلوجراما ، 57 كيلوجراما ، حتى 62 كيلوجراما ، حتى 67 كيلوجراما ، حتى 73 كيلوجراما)، علاوة على الوزن المفتوح.

وأكد رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو، شداد العمري، أهمية البطولة، كونها تقام لأول مرة، وتستضيفها السعودية، "وهو ما يعد قرارًا تاريخيًا من الاتحاد الدولي للعبة باستحداث نسخة خاصة من بطولة العالم للسيّدات".

وشدّد العمري على جاهزية الاتحاد السعودي للتايكوندو لاستضافة البطولة، وقال: "نحنُ مستعدّون على جميع الجوانب الفنية والتنظيمية، فضلاً عن جاهزية اللاعبات السعوديّات، اللاتي سيشاركن في هذه النسخة بأكبر تمثيل سعودي خلال بطولات العالم".

ويدخل المنتخب السعودي في هذه البطولة بـ10 لاعبات هن: طيبة الشريف، لارا كاظم، رهف الشمري، نهى الميمني، إيثار حيان، سارة الشاعر، أبرار بخاري، ميس الشمري، دنيا أبو طالب، ترتيلا الطويل، إضافة إلى فاطمة آيات حمو (مدربة) ونجود الإمام (إدارية) فضلًا عن آمنة العساف، رغد الغامدي وهما (أخصائيتان علاج طبيعي).

وتأتي ثقة الاتحاد الدولي للتايكوندو، باعتماد السعودية كبلد مستضيف للنسخة الأولى من الحدث الأكبر على مستوى اللعبة، امتدادا لما تحظى به الرياضة السعودية في الأعوام الأخيرة من ثقة كبيرة من قبل الاتحادات الدولية والقارية بمختلف الألعاب الرياضية، وهو ما يؤكد المكانة الكبيرة التي وصلت إليها المملكة عالمياً.

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