برشلونة يضع مصيره في يد بايرن ميونيخ.. وهزيمة مذلة ليوفنتوس أمام تشلسي

المصدر: وكالات

خيم التعادل السلبي على مواجهة برشلونة الإسباني وبنفيكا البرتغالي، اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الرابعة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم. ولم تفلح محاولات الفريقين في هز شباك الأخر طوال 90 دقيقة من المباراة التي أقيمت في ملعب "كامب نو" في مدينة برشلونة الإسبانية.

ورفع برشلونة رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني بفارق نقطتين عن بنفيكا صاحب المركز الثالث. وسيكون على برشلونة الفوز على مضيفه بايرن ميونخ في الجولة السادسة والأخيرة أو التعادل مع خسارة منافسه بنفيكا أو تعادله مع ضيفه دينامو كييف الأوكراني في الجولة المقبلة.

وكان بايرن ميونخ متصدر الترتيب، قد أكد زعامته لصدارة المجموعة، بفوز على مضيفه دينامو كييف الأوكراني 2 / 1، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة ذاتها بالمجموعة الرابعة.

وسجل هدفي بايرن ميونخ روبرت ليفاندوفسكي وكينجسلي كومان في الدقيقتين 14 و42، فيما سجل هدف دينامو كييف دينيس جارماش في الدقيقة 70. ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 15 نقطة في صدارة الترتيب، علما بأنه كان ضمن تأهله لدور الـ16، في المقابل توقف رصيد دينامو كييف عند نقطة واحدة في المركز الرابع.

وفي أبرز مباريات اليوم، أكرم تشلسي الإنجليزي حامل اللقب وفادة ضيفه يوفنتوس الإيطالي برباعية نظيفة ضمن منافسات المجموعة الثامنة، ورافقه إلى الأدوار الإقصائية من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. وتناوب على تسجيل رباعية حامل اللقب تريفو شالوباه (25)، ريس جيمس (56)، وكالوم هودسون-أودوس (58)، والألماني تيمو فيرنر (90+5).

ورفع تشلسي رصيده إلى 12 نقطة وتصدر المجموعة بفارق المواجهتين المباشرتين أمام فريق السيدة العجوز الذي كان ضامنا تأهله. وثأر الفريق اللندني لخسارته ذهاباً في تورينو بهدف فيديركو كييزا.

نتائج جولة الثلاثاء

دينامو كييف 1-2 بايرن ميونيخ

فياريال 0-2 مان يونايتد

برشلونة 0-0 بنفيكا

يونغ بويز 3-3 أتالانتا

مالمو 1-1 زينيت

تشلسي 4-0 يوفنتوس

إشبيلية 2-0 فولفسبورغ

ليل 1-0 ريد بول سالزبورغ

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