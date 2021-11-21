مفاجأة.. بيغ رامي أتم زواجه الثاني منذ فترة طويلة.. والزوجة الأولى لم تستقبله عقب فوزه بمستر أولمبيا

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

كشف مدير أعمال البطل المصري ممدوح السبيعي، الشهير بـ«بيغ رامي» بطل مستر أولمبيا، مفاجأة في الزواج الثاني لبيغ رامي، أذ أكد أن بطل مستر أولمبيا تزوج على زوجته الأولى منذ فتره زمنية طويلة، وأن الزوجتين الأولى والثانية على ذمته، وكان يجمع بينهما، وأن الزوجة الثانية من الإسكندرية وأقام الفرح بالفعل والصور منذ فترة.

وأوضح وكيل بيغ رامي لموقع«بوابة اخبار اليوم» أن رامي الآن في دبي لاستكمال بعض أعمال تخص شغله في دبي، وسيصل مصر قريبا بعد الانتهاء.

وأكدت مصادر مقربة من بطل مستر أولمبيا أن زوجته الأولى لم تكن في استقباله في المطار لدى عودته إلى القاهرة قادما من الولايات المتحدة في شهر أكتوبر الماضي بعد فوزه بلقب مستر أولمبيا.

من جانبها علقت الإعلامية المصرية رضوى الشربينى على الزواج الثاني لبيغ رامي، ونشرت صورة لزفاف بيج رامي ومعها صورة أخرى لزوجته الأولى، عبر حسابها الرسمي في «تويتر» وكتبت بالعامية: «يعنى بدل ما يكافئها أنها استحملت ظروفه الصعبة لحد ما وصل، راح اتجوز عليها».

وكان شقيق»بيغ رامي" محمد السبيعي، قد قال إن زوجة بيغ رامي الأولى، كحال أي زوجة مصرية تزوج عليها زوجها، مشيرا إلى أن تلقيها الخبر الخاص بزواج بطل مستر أولمبيا كان صعبا للغاية.

ولدى بيغ رامي من زوجته الأولى مروة المغربي 3 فتيات هن: لوجينا 9 سنوات، دارين 7 سنوات، وعائشة 3 سنوات.

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