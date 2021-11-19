«بيغ رامي» يتزوج للمرة الثانية وشهر العسل خارج مصر (صورة)

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

احتفل بطل كمال الأجسام العالمي رامي السبيعي المعروف بـ«بيغ رامي» بزفافه من زوجته الثانية.

ونشرت عدد من المواقع الصحافية المحلية، صورا خلال احتفال بطل كمال الأجسام العالمي بزفافه من زوجته الثانية.

وكشف موقع «القاهرة 24» أن مستر أولمبيا«يستعد لقضاء شهر العسل خارج مصر وتجري الترتيبات في الوقت الحالي.



يذكر أن «بيغ رامي» متزوج مت السيدة مروة المغربي ولديه منها 3 فتيات هن: لوجينا 9 سنوات، دارين 7 سنوات، وعائشة 3 سنوات.

و«بيج رامي»، لاعب كمال أجسام محترف، يلعب في الاتحاد الدولي لكمال الأجسام واللياقة البدنية، وُلِد في 16 سبتمبر 1984، وأصبح بطل كمال أجسام مستر أولمبيا لعامي 2020 و2021 على التوالي في البطولة التي تم تنظيمها بمدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأميركية، التي تعد أكبر وأهم بطولات العالم للاعبين المحترفين في كمال الأجسام.

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