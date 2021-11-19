الخطيب يتدخل لإنقاذ كهرباء.. وموسيماني يصدم إدارة الأهلي

المصدر: سيد مصطفى - دبي

تدخل رئيس النادي الأهلي، محمود الخطيب، للمرة الأولى في أزمات لاعب الفريق الأول لكرة القدم، محمود عبد المنعم "كهربا" داخل جدران النادي،

وعقد الخطيب اجتماعا مع المدرب الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، لإخطاره رسميا بعدم وجود أي نية لدى مسؤولي الأهلي في التفريط باللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وكشف الإعلامي محمد شبانه خلال برنامجه على قناة "أي تي سي" أن الخطيب طلب من موسيماني إلغاء فكرة رحيل كهربا في فترة الانتقالات الشتوية ومنحه الفرصة كاملة في المباريات المقبلة، بعد المستويات اللافتة التي قدمها في الفترة الماضية وقبل أن يتم استبعاده من المباريات بقرار من المدرب.

ودخل موسيماني في أزمات عدة مع كهربا دفعته لتقديم طلب لإدارة الأهلي بالاستغناء عن اللاعب لعدم الحاجة لجهوده.

من جهته، فاجأ موسيماني إدارة الأهلي بطلب صادم بالرغبة في التعاقد مع مدافع جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأخطر موسيماني، لجنة التخطيط في الأهلي بأن خط الدفاع بحاجة للاعب جديد على الرغم من منح لجنة التخطيط الضوء الأخضر للاستغناء عن ثلاثة لاعبين وهم: رامي ربيعة، ومحمود متولي وياسر إبراهيم، بحجة أن مستواهم الحالي لا يؤهلهم للاستمرار داخل القلعة الحمراء.

ويجد الأهلي صعوبة حاليا في تلبية طلب المدرب، إذ ترى لجنة التخطيط أنه لا يوجد لاعب محلي على مستوى عال يمكن التعاقد معه، وأن اللاعبين المميزين سيصعب التعاقد معهم في الوقت الراهن.

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