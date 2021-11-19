حارسة منتخب إيران: سألاحق ​الاتحاد الأردني أمام القضاء !

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلنت حارسة مرمى منتخب إيران الكروي للسيدات، ​زهرة كودايي​، انها ستلاحق ​الاتحاد الأردني لكرة القدم​ أمام القضاء، بتهمة "التنمر"، بعدما شكك في جنسها، مؤخرا، ثم ثبُت فعلا أنها امرأة وليست رجلا.

وكانت الحارسة الإيرانية التي تبلغ من السن 32 عاما، قد تمكنت من صد ركلتي ترجيح، خلال مباراة حاسمة مع الأردن، في أوزبكستان، فأهدت فوزا لمنتخب بلادها بنتيجة 4-2.

وفي تصريحات صحافية قالت الحارسة ال​ايران​ية: "انا امرأة، وما حصل تنمر من الأردن، سألاحق الاتحاد الأردني أمام القضاء".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news