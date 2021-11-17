زوجة بوغبا ترتدي الحجاب.. واللاعب يعلق

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

احتفلت زوجة لاعب مانشستر يونايتد والمنتخب الفرنسي، بول بوجبا، عارضة الأزياء ماريا بوجبا، بعيد ميلادها الـ28 بطريقة خاصة، إذ قامت بارتداء الحجاب وعباءه من اللون الأسود.



وشارك بوجبا زوجته في احتفالها بعيد ميلادها، وقام بنشر صور لهذه المناسبة على صفحته الرسميه في "تويتر" وكتب : "كل سنة وأنتي طيبة.. أجمل زوجة، وأجمل أم، ما شاء الله".

ولم تكن المرة الأولى التى تظهر بها ماريا بوجبا مرتدية الحجاب، حيث ظهرت به مع زوجها خلال تهنئته جمهوره بعيد الأضحى المبارك.

وتعد ماريا من أشهر عارضات الأزياء في بوليفيا، وتعرفت على بوجبا فى أميركا وسافر لبلادها للتعرف على أهلها وتزوجها فى 2018.

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