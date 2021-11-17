هولندا تعود إلى المونديال بفوز متأخر.. وتركيا إلى الملحق

المصدر: وكالات

أفلت المنتخب الهولندي لكرة القدم من الكمين النرويجي وانتزع بطاقة التأهل الغالية إلى نهائيات كأس العالم 2022 بفوزه الثمين والمتأخر 2 / صفر على نظيره النرويجي اليوم في الجولة العاشرة الأخيرة من مباريات المجموعة السابعة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال.

ورفع المنتخب الهولندي رصيده إلى 23 نقطة في صدارة المجموعة بفارق نقطتين أمام نظيره التركي الذي تأهل للملحق الأوروبي لتصبح لديه فرصة أخرى للتأهل إلى المونديال ، فيما أنهى المنتخب النرويجي التصفيات في المركز الثالث بالمجموعة برصيد 18 نقطة ليودع التصفيات صفر اليدين.

وكان المنتخب الهولندي (الطاحونة) بحاجة إلى نقطة التعادل فقط في مباراة اليوم في ظل الفارق الكبير في الأهداف الذي يتفوق به على المنتخب التركي فيما كان المنتخب النرويجي بحاجة للفوز من أجل التأهل للمونديال.

وفي مدينة بودجوريكا في مونتنجرو (الجبل الأسود) ، قلب المنتخب التركي تأخره بهدف نظيف إلى فوز ثمين 2 / 1 على مضيفه منتخب مونتنجرو ليضمن التأهل للملحق الأوروبي فيما تجمد رصيد مونتنجرو عند 12 نقطة في المركز الرابع بالمجموعة.

وتقدم فاتوس بيكراج بهدف مبكر للغاية لمنتخب مونتنجرو في الدقيقة الرابعة ، ولكن المنتخب التركي رد بهدفين سجلهما كريم أكتورك أوغلو وأوركان كوكو في الدقيقتين 22 و60 .

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news