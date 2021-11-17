مان يونايتد يفتح الباب للجمهور لتملك حصص في النادي

المصدر: لندن ■ أ.ف.ب

كشف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، أمس، أن المحادثات مع الجماهير بشأن إنشاء مخطط طرح حصص من النادي لملكية الجماهير، قد وصلت إلى مرحلة متقدمة. واقترح رئيس «الشياطين الحمر» الأميركي جويل غلايزر، مخططاً لتمكين المشجعين من اقتناء حصة في النادي الشمالي العريق.

وتأتي هذه الخطوة من عائلة غلايزر الأميركية مالكة النادي، على خلفية الاحتجاجات الغاضبة ضد يونايتد، عقب قرار مشاركته، إلى جانب أبرز 12 نادياً أوروبياً، في الدوري الأوروبي السوبر، الذي لم يبصر النور، وانهار بعد 48 ساعة من الإعلان عنه رسمياً، ما أدى إلى تأجيج مشاعر أنصار النادي الذين اقتحموا ملعب أولد ترافورد. وقال غلايزر في منتدى للجماهير إنه يأمل أن يؤدي الاقتراح إلى «إعادة (تصويب) العلاقات» مع المشجعين.

وأفاد النادي أن المناقشات مع رابطة جماهير مانشستر يونايتد جارية منذ «أشهر عدة»، لكن من دون أن يمنح أي مؤشر بالنسبة للموعد النهائي لاختتام هذه المحادثات.

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