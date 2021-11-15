تصريحات غريبة على الأهلي المصري.. "انقسامات وشتائم وانزلاق بعيد عن المبادئ"

المصدر: متابعات - محمد الحتو

صدم المرشح المستبعد من انتخابات النادي الأهلي المصري وليد الفيل الجماهير بتصريحات غريبة على القلعة الحمراء، كشف من خلالها عن انقسامات داخل الصرح الكبير وشتائم بين أعضاء إدارته وانزلاقهم بعيداً عن المبادئ، على حد تعبيره، مشيراً إلى أنه ينتظر الحكم القضائي بإدراجه من جديد في قائمة المرشحين لانتخابات النادي.

وقال وليد الفيل في تصريحات نقلها موقع بطولات عن قناة "صدى البلد": "لن أفصح عن الطريقة التي تأكدت بها من طريقة استبعادي حرصًا مني لعدم التسبب في ضرر لأي شخص، هناك بطانة سوء تقود محمود الخطيب للانزلاق بعيدًا عن مبادئ الأهلي"، مضيفاً: "الأهلي وصل إلى مرحلة من الانقسام مُحزنة للغاية، خاصة وأن أعضاء النادي أصبحوا يسبون بعضهم بشكل غريب، ما يحدث داخل الأهلي من الممكن أن يُسمى بخلاف عائلي على منصب أمانة الصندوق".

وتابع: "الأمر داخل النادي الأهلي وصل إلى مرحلة البعد عن مبادئ النادي، خاصة أنه ليس من الطبيعي فرض وصايا على الجمعية العمومية أو يكون هناك صوت واحد داخل النادي، أبحث عن حقي المُهدر بفعل فاعل، وهو ما دفعني للجوء إلى القضاء، لكني لا أرغب في إضرار النادي أو دخوله نفقًا مظلمًا".

وأكمل: "أنتظر الحكم القضائي بإدراجي من جديد في قائمة المرشحين لانتخابات الأهلي، وسأحترم الحكم القضائي، إذا كان ضدي، لكن لن أتنازل عن حقي مهما كلفني الأمر". واختتم: "سينطق بالحكم يوم الأربعاء المقبل، والذي سأحترمه سواء لصالحي أو ضدي".

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