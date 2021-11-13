هل استأذن كيروش محمد صلاح في تغيير عبدالله السعيد بمباراة أنغولا.. ولماذا لا يشارك «أفشة».. (فيديو)

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

تساؤلات عديدة صاحبت مشهد اصطحاب المدير الفني لمنتخب مصر، البرتغالي كارلوس كيروش، لكابتن المنتخب المصري، النجم العالمي محمد صلاح، خلال خروجهما بين شوطي مباراة أنغولا ومصر التي أقيمت أمس الجمعة في ملعب 11 نوفمبر ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، وانتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.

وظهر كيروش في مقطع فيديو وهو يتحدث مع محمد صلاح خلال التوجه إلى فترة الاستراحة عقب انتهاء الشوط الأول، وظهر وكأنه يتشاور معه في احداث الشوط الأول الذي أنتهى بتقدم أنغولا بهدفين لهدف، وما يمكن فعله في الشوط الثاني خاصة وأن المنتخب المصري لم يظهر بالمستوى المتوقع في الشوط الأول، وظهور أكثر من لاعب بمستوى متواضع على غير المتوقع خاصة عبدالله السعيد ومصطفى محمد.

وطرح مغرودن على مواقع التواصل الأجتماعي الكثير من التساؤلات حول طبيعة علاقة كيروش بمحمد صلاح، ومدى تدخل صلاح في اختيار تشكيلة المنتخب، والدور الحقيقي الذي يقوم به في المنتخب، وهل كان كيروش يستأذن صلاح في تبديل عبدالله السعيد الذي يعد من اقرب اللاعبين إلى محمد صلاح ودائما يتواجد معه في غرفة واحدة خلال معسكرات المنتخب، ولماذا لا يشارك محمد مجدي أفشة صاحب المستوى المتميز في الفترة الأخيرة بدلا من عبدالله السعيد.

من جانبه علق لاعب الأهلي والزمالك السابق رضا عبدالعال على لقطة كيروش مع محمد صلاح، قائلا عبر صفحته في «يوتبوب»: «كيروش كان بيستسمح محمد صلاح في خروج عبدالله السعيد، ورغم ذلك لم يتم الاستعانة بخدمات نجم الأهلي محمد مجدي أفشة»، وأكد أن استبعاد محمد مجدي أفشة عليه علامات استفهام كثيرة، مشيرا إلى أن أفشة يمكنه إيجاد العديد من الحلول الهجومية للفريق.

وخلال المباراة اعتدى أحد لاعبي المنتخب الأنغولي على المدرب كارلوس كيروش بعد احتكاك مع لاعبي المنتخب المصري، وتدخل محمد صلاح وعصام الحضري من أجل فض الاشتباك، وظهر صلاح للمرة الأولى منذ بداية مسيرته في ملاعب كرة القدم وهو غاضب وكاد أن يشتبك مع لاعبي أنغولا.

وتأهل منتخب مصر للمرحلة الأخيرة للتصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر بعد أن عدل تأخره بهدفين إلى تعادل 2-2 مع مضيفه منتخب أنغولا أمس الجمعة في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة لتصفيات المرحلة الثانية.

ورفعت مصر رصيدها إلى 11 نقطة في صدارة المجموعة السادسة تليها الجابون بسبع نقاط، وتأتي ليبيا في المركز الثالث بست نقاط تليها أنغولا في المركز الرابع بأربع نقاط.

رد قوي 💥🇪🇬 من طه إسماعيل على تصريحات كارلوس كيروش ودوره مع محمد صلاح #الطريق_إلى_المونديال pic.twitter.com/eYibIVxGga — OnTime Sports (@ONTimeSports) November 12, 2021

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