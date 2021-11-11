تصرف صادم من لاعبة كرة قدم.. استأجرت ملثم للاعتداء على زميلتها في الفريق

المصدر: متابعات - محمد الحتو

كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية عن تصرف صادم من لاعبة باريس سان جيرمان الفرنسي أميناتا ديالو تجاه زميلتها في الفريق خيرة حمراوي للقضاء على المنافسة بينهما لحجز مركز أساسي في التشكيلة، مشيرة إلى أن ديالو استأجرت ملثم سحب زميلتها من السيارة ولكمها وضربها على ساقيها لكي تتعرض لإصابة تبعدها عن الملاعب.

وذكرت الصحيفة أنه تم القبض على اللاعبة ديالو بانتظار ما تسفر عنه التحقيقات، في وقت أصدر باريس سان جيرمان بياناً رسمياً أدان فيه بشدة أعمال العنف المرتكبة من اللاعبة ديالو، جاء فيه: "يعمل نادي باريس سان جيرمان مع شرطة فرساي لتسليط الضوء على الحقائق.. النادي حريص على تقدم الإجراء وسيدرس المتابعة التي ستعطى له".

يذكر أن ديالو (26 سنة) والحمراوي (31 سنة) تلعبان في مركز خط الوسط، واحتدمت مشكلات بيهما على المركز للمشاركة بشكل أساسي، فلجأت الأولى للعنف للتخلص من الثانية وسط دهشة عالمية من الأحداث التي رافقت القضية.

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