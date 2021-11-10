ميسي يخالف توجيهات ناديه الفرنسي ويشارك في تدريبات منتخب الأرجنتين

المصدر: وكالات

شارك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في التمارين الجماعية لمنتخب "التانغو"، تحضيراً لاستحقاقيه المهمين أمام الأوروغواي والبرازيل في تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2022. وتحوم الشكوك حول إمكانية مشاركة "البرغوث" الصغير البالغ 34 عاماً مع بلاده، على خلفية شعور الوافد الجديد إلى باريس سان جرمان الفرنسي بانزعاج عضلي في أحد الفخذين وألم متكرر في ركبته اليسرى قبل 10 أيام.

ومن المرتقب أن تؤدي مشاركة ميسي مع منتخب بلاده في أزمة بين اللاعب و اتحاد الارجنتين، ونادي سان جرمان، حيث كان مدرب النادي الباريسي ماوريسيو بوكيتينو عمد إلى إخراج مواطنه خلال الاستراحة أمام ليل (فاز سان جرمان 2-1) في الـ "ليغ1"، قبل أن يغيب أسطورة برشلونةالاسباني السابق عن المباراتين التاليتين لفريقه أمام لايبزيغ الالماني (2-2) في الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وبوردو (3-2) ضمن منافسات المرحلة 13 من الدوري المحلي. ووجه النادي الفرنسي طلبا بضرورة إراحة ميسي وإبعاده عن المباريات في الفترة الحالية، تجنبا لتفاقم الإصابة.

وكانت قناة "لا سيكستا" الاسبانية نقلت مقاطع مصورة تُظهر ميسي في العاصمة مدريد مساء اليوم، وهم يهم بالخروج من عيادة للعلاج الطبيعي، حيث سبق لخواكين خوان، مؤسس هذا المركز الطبي أن عالج الأرجنتيني بعد تعرضه لتمزق الرباط الجانبي في عام 2015.

وبحسب العديد من وسائل الإعلام الأرجنتينية، من المقرر أن يشارك ميسي في المواجهتين المقبلتين، حيث تسافر الأرجنتين إلى العاصمة مونتيفيديو لمواجهة منتخب الأوروغواي الجمعة، قبل أن تستقبل البرازيل متصدرة المجموعة الأربعاء في 17 الشهر الحالي.

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