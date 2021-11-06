لماذا احتفل محمد صلاح بفوز الأهلي الكبير على الزمالك بعد وقت قصير من نهاية المباراة (فيديو)

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

لم يتأخر النجم المصري الكبير محمد صلاح كثيراً في التعبير عن موقفه من الفوز الكبير الذي حققه الأهلي على الزمالك بنتيجة 5-3 في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

ونشر هداف ليفربول والدوري الإنجليزي فيديو على حسابه الرسمي في "إنستغرام" أثار حالة من الجدل بسبب طبيعته وتوقيته، إذ قام عقب نهاية المباراة بوقت قصير بنشر مقطع فيديو تظهر فيه ألعاب نارية كثيفة وأجواء احتفالية.

ويبدو أن سبب نشر هذا الفيديو هو رغبة محمد صلاح في نفي الأنباء التي ظل يرددها نجم الزمالك السابق خالد الغندور، وآخرين، طوال الفترة الماضية، والتي كانوا ييؤكدون فيها أن محمد صلاح يشجع الزمالك منذ الصغر، وأنه يتابع جميع مباريات الزمالك في كافة المسابقات ولا يترك أي مباراة للقلعة البيضاء، وأنه يحزن كثيرا عندما يخسر الزمالك نتيجة أي مباراة، كما ذكر خالد الغندور أن محمد تابع المباراة النهائية قبل الأخيرة لدوري أبطال إفريقيا التي جمعت الأهلي والزمالك والتي فاز بها الأهلي 2-1، وأن محمد صلاح حزن كثيرا بسبب خسارة الزمالك أمام الأهلي.

وفضل النجم المصري الكبير الرد على هذه الأقاويل وعلى كل ما تردد على لسان غيره طوال الفترة الماضية حول حقيقة انتمائه، فقرر نشر الفيدو الاحتفالي عقب فوز الأهلي مباشرة، حتى لا يجتهد أحد في المرات المقبلة ويتحدث على لسان صلاح حول الفريق الذي يشجعه.

واعتقد البعض أن الفيديو الاحتفالي الذي نشره محمد صلاح إشارة على توصله إلى اتفاق مع إدارة ليفربول حول تجديد عقده بعد سلسلة طويلة من المفاوضات، لكن لم يعلن رسمياً حتى الأن عن الوصول إلى النهاية السعيدة بخصوص التوصل إلى اتفاق نهائي، وهو ما يؤكد أن صلاح كان يريد من نشر هذا الفيديو توصيل رسالة واضحة حول موقفه من الأهلي والزمالك.

محمد صلاح عقب المباراه pic.twitter.com/v1vdfQ1zIC — كبير البيت (@eledfaoui) November 5, 2021

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