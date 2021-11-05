حركة صادمة من لاعب الأهلي المصري تجرح مشاعر الزملكاوية (فيديو)

المصدر: محمد الحتو - دبي

مرر نجم الأهلي المصري عمرو السولية كرة على طريقة نجوم الصف الأول في عالم كرة القدم وأسفرت عن الهدف الثالث لفريقه في مرمى الزمالك حمل إمضاء المهاجم محمد شريف خلال الشوط الأول من المباراة التي جمعتهما، اليوم الجمعة، على استاد القاهرة في ذهاب الدوري المصري لكرة القدم.

وصدم السولية المراقبين بالتمريرة التي اعتبرها كثيرون جرحاً لمشاعر الزملكاوية الذين كانوا يمنون النفس في العودة للمباراة إلا أنهم فوجئوا بالتمريرة الساحرة التي ترتب عليها ثقة جارفة لدى لاعبي الأهلي مقابل توتر وارتباك في صفوف الزمالك.

ويبدو أن التمريرة ستبقى خالدة لسنوات في أذهان الجماهير المصرية لتصنيفها سريعاً ضمن أجمل التمريرات المساعدة "أسيست" لربما في تاريخ الكرة المصرية.

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