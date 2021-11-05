سيدة أردنية تتصدر مشهد تتويج الرمثا بلقب الدوري.. وتحلل طريقة الفوز (فيديو)
خطفت سيدة أردنية الأضواء وتصدرت المشهد في احتفالات فريق الرمثا بلقب الدوري الأردني لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخ النادي والأولى منذ نحو 40 عاماً، بعدما زحفت مع آلاف الجماهير من أقصى شمال الأردن إلى العاصمة عمان لمؤازرة فريقها في مباراته مع الجزيرة الحاسمة على اللقب.
وتركزت الكاميرات على "الحاجة الأردنية" التي شوهدت على مدرجات استاد عمان الدولي ترفع يديها للشماء تدعو لتمكن الجماهير من العودة إلى مدينة الرمثا بصحبة كأس الدوري في وقت كانت الخسارة وحدها أمام الجزيرة كفيلة بإفساد مشهد الفرحة الرمثاوية ونقلها إلى استاد الملك عبدالله في القويسمة لإسعاد جمهور الوحدات باللقب خصوصاً أن الأخير هزم العقبة بخماسية نظيفة وانتظر هدية جزراوية لم تتحقق بعدما فرض الرمثا التعادل 1-1.
بالزغاريد.. جماهير #الرمثا تحتفل بتحقيق لقب #دوري_المحترفين بعد انتظار 40 عاما#الأردن #هنا_المملكة pic.twitter.com/ybF0w6V8Nq— قناة المملكة (@AlMamlakaTV) November 4, 2021
وبتعادل الرمثا مع الجزيرة فإنه تساوى مع الوحدات بالنقاط وضمن التتويج باللقب مستفيداً من أفضلية المواجهات المباشرة مع الوحدات إذ هزمه ذهاباً وإياباً.
عودة إلى الحاجة الأردنية، التي تهافت عليها الإعلاميون لمقابلتها، وظهرت على قناة "المملكة" الأردنية بكل عفوية تروي ما حدث في مباراة فريقها الرمثا أمام الجزيرة، مشيرة إلى أنها كانت غاضبة من هدف الجزيرة الأول الذي كاد يحطم كل شيء قبل ان يعادل الرمثا النتيجة ويحظى باللقب.
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