«الأردني للمحترفين» ينطلق بـ «جزيرة ‌وسطية»

أطلقت ​مديرية المسرح والفنون في الأردن، ​أول من أمس، الدورة الأولى لمهرجان المسرح الأردني للمحترفين، في المسرح الرئيس للمركز الثقافي الملكي، بمشاركة سبعة عروض محلية.

ويأتي المهرجان، ⁠الممتد حتى 26 الجاري، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز ‌دور المسارح في تنشيط الحركة الفنية في الأردن، وتوسيع ‌قاعدة الجمهور.

واستهل المهرجان عروضه بمسرحية «جزيرة ‌وسطية» من إخراج كرم الزواهرة وبطولة علي ​عليان وأريج دبابنة، وسند المجالي وسامر حوراني، وهاشم عبوشي ونسرين فضيلي.