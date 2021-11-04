محمد صلاح يتفنن في إيذاء مشاعر جمهور أتلتيكو مدريد (صور)

المصدر: محمد الحتو - دبي

استعرض النجم المصري محمد صلاح في مباراة فريقه ليفربول مع ضيفه أتلتيكو مدريد، الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، التي ضمن فيها "الريدز" التأهل إلى دور الـ16 إثر الفوز بهدفين سجلهما البرتغالي جوتا والسنغالي ساديو ماني.

وعلى الرغم من أنه لم يسجل هدفاً في المباراة فإن محمد صلاح تفنن في إيذاء مشاعر جماهير النادي الإسباني بعدما استعرض مطولاً على الجناح الأيمن بمراوغات من الطراز العالمي تناسى معها أنصار ليفربول جمال الهدفين وتغنى بصلاح بصوت مسموع بشدة عبر الشاشات.

محمد صلاح الذي نضج كثيراً في الملاعب الأوروبية يثبت بأنه لاعب فردي وجماعي في الوقت نفسه، ويعكس صورة رائعة عن قدراته لعشاق ليفربول بشكل يرضي كل الأذواق الكروية، وأمام أتلتيكو أهدر كرة أمام المرمى لكنه عوضها بفاصل مهاري تلاعب من خلاله بلاعبي أتلتيكو مدريد على مرأى من المدرب المخضرم والغاضب الأرجنتيني دييغو سيميوني.

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