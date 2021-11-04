ريال مدريد وشاختار.. "الملكي" في مكانه الطبيعي بفضل "البنز"

المصدر: وكالات

سجل المهاجم الفرنسي المخضرم كريم بنزيمة هدفي ريال مدريد الاسباني ليقوده الى الفوز عل شاختار دانيتسك الاوكراني 2-1 الاربعاء ضمن منافسات المجموعة الرابعة من الجولة الرابعة لدوري ابطال اوروبا لكرة القدم.

ورفع ريال مدريد رصيده الى 9 نقاط مقابل 6 لشريف تيراسبول المولدافي مفاجأة المسابقة حتى الان و4 لإنتر الايطالي علما بانهما سيلتقيان لاحقا، ونقطة واحدة لشاختار.

وتابع ريال مدريد نتائجه الايجابية في الاونة الاخيرة اذ لم يخسر ريال مدريد في آخر 5 مباريات له في جميع المسابقات بينها فوزه الساحق على شاختار ذهابا بخماسية نظيفة، وانتصاره على غريمه التقليدي على زعامة الكرة الاسبانية برشلونة 2-1 في مباراة الكلاسيكو في عقر دار الاخير اواخر الشهر الماضي.

بدأت المباراة بهجوم ضاغط لريال وأنقذ حارس شاختار اناتولي تروبين هدفا مؤكدا عندما تصدى للتسديدة القوية لصانع الالعاب الكرواتي لوكا مودريتش (5).

رد عليه البرازيلي ألن باتريك الذي سدد كرة زاحفة اصطدمت بقائم ريال مدريد (10).

وافتتح الفرنسي كريم بنزيمة التسجيل لفريق العاصمة الاسبانية بعد سوء تفاهم بين الحارس الاوكراني واحد مدافعيه فانتزع البرازيلي فينيسيوس جونيور الكرة ومررها الى بنزيمة الذي اودعها في المرمى الخالي (15) مسجلا الهدف رقم الف لفريقه في دوري ابطال اوروبا بتسميتها القديمة (كأس أبطال الأندية الأوروبية) والحالية.

ويحمل ريال مدريد الرقم القياسي في عدد الاهداف المسجلة في المسابقة القارية الأهم، بفارق شاسع عن بايرن ميونيخ الالماني (768) وبرشلونة (654).

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