كريستيانو رونالدو يكشف عن مصير مدرب مانشستر يونايتد

المصدر: حميد نعمان - دبي

ذكرت صحيفة "ذي إكسبرس" البريطانية أن نجم مان يونايتد، القناص البرتغالي كريستيانو رونالدو، أرسل تلميحا واضحا عن مصير المدرب النرويجي أولي سولسكاير، الذي يتعرض لضغوط كبيرة في الأسابيع الماضية، وباتت وظيفته على المحك، وسط مطالبات متزايدة من جمهور مانشستر بإقالته، خاصة عقب الهزيمة المذلة التي تعرض لها "الشياطين" في معقله أمام الغريم ليفربول بخماسية نظيفة.

وفي حوار صحافي، ألمح رونالدو إلى أن سولسكاير، وبخلاف ما يتوقعه الكثيرون، تم منحه المزيد من الوقت، وأن مصيره لا يرتبط بنتيجة ديربي مانشستر أمام مان سيتي الأحد المقبل. وأشار رونالدو إلى أن " التغييرات التكتيكية التي يجريها المدرب بدأ اللاعبون، وهو منهم، ينسجمون ويعتادون عليها، وأنهم بحاجة إلى بعض الوقت للتحسن أكثر"، مشيرا إلى أن المدرب جزء من الفريق، وأن اللاعبين أظهروا التزامهم للقميص بما قدموه في لقاء أتالانتا، مؤكدا أن ذلك إشارة واضحة إلى التزام اللاعبين بتوجيهات المدرب، وأنه لا صحة لما يشاع عن تحالف اللاعبين للضغط من أجل تغيير المدرب.

يذكر أن رونالدو، سجل هدفي التعادل لفريقه أمام مضيفه أتالانتا في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا أمس، خلال المباراة التي انتهت 2-2، حيث سجل رونالدو حتى الآن 4 أهداف في البطولة الأوروبية الموسم الجاري، على الرغم من أنه في سن الـ36.

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