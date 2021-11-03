رونالدو يقهر أتالانتا مرتين.. ويستمر في إنقاذ مدربه وكتابة التاريخ في أبطال أوروبا

المصدر: وكالات

ارتدى البرتغالي كريستيانو رونالدو ثوب البطل مجددا وسجل هدفين لينقذ فريقه مانشستر يونايتد من كمين مضيفه أتالانتا الإيطالي ويقوده للتعادل 2 / 2 اليوم في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة السادسة بالدور الأول لدوري الأبطال الأوروبي ، والتي شهدت اليوم أيضا فوز فياريال الإسباني على يانج بويز الإسباني 2 / صفر.

وحرم رونالدو فريق أتالانتا من التقدم خطوة مهمة على طريق التأهل للدور الثاني (دور الستة عشر) بالمسابقة التي يخوضها الفريق الإيطالي للمرة الثالثة فقط.

وكانت المباراة تجربة مهمة وقوية لمانشستر يونايتد قبل مواجهة جاره مانشستر سيتي يوم السبت المقبل في ديربي مدينة "مانشستر" بالدوري الإنجليزي. كما خفف هذا التعادل واستمرار مانشستر بقوة في دائرة المنافسة على التأهل للدور الثاني بدور المجموعات من الضغوط الواقعة على مدربه أولي جونار سولشاير.

ورفع أتالانتا رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثالث في المجموعة وارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى سبع نقاط وتراجع للمركز الثاني بفارق الأهداف فقطك خلف فياريال.

في مدينة بيرجامو الإطالية ، قدم أتالانتا عرضا قويا من الناحية الخططية وشكل هجوم الفريق بقيادة دوفان زاباتا خطورة كبيرة على مرمى مانشستر وكان الفريق في طريقه لحسم اللقاء لصالحه لكن رونالدو هز الباك مرتين في الوقت بدل الضائع للشوطين الأول والثاني.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل 1 / 1 حيث بادر أتالانتا بهدف سجله جوسيب إلشيتش في الدقيقة 12 وتعادل البرتغالي كريستيانو رونالدو لمانشستر يونايتد في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وفي الشوط الثاني ، سجل دوفان زاباتا هدف التقدم لأتالانتا في الدقيقة 56 فيما سجل رونالدو هدف التعادل مجددا في الدقيقة الأولى أيضا من الوقت بدل الضائع للمباراة رافعا رصيده إلى خمسة أهداف مع الفريق في أربع مباريات بدور المجموعات للبطولة هذا الموسم.

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