محمد صلاح يتلقى صدمة جديدة من النجم الإفريقي.. "ليس بطلاً"

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

تعرض هداف فريق ليفربول والدوري الإنجليزي، محمد صلاح، إلى خيبة أمل جديدة، وكانت هذه المرة من قبل حارس مرمى فريق المقاولون العرب المصري ومنتخب الكاميرون السابق، الحارس الأسطوري أنطوان بيل، الذي أكد أن محمد صلاح لا يستحق الفوز بجائزة الكرة الذهبية عن الموسم الحالي.

وجمع فريق المقاولون العرب المصري النجمين الإفريقين الكبيرين، إذ لعب أنطوان بيل في صفوف المقاولون في فترة الثمانيات من القرن الماضي وحقق الكثير من البطولات معه، فيما لعب محمد صلاح لنفس الفريق في الفترة من 2010 إلى 2012 قبل الاحتراف في فريق بازل السويسري وبدايةالمشوار الأوروبي.

ويرى جوزيف أنطوان بيل، حارس مرمى الكاميرون والمقاولون العرب السابق، أنه من الصعب فوز محمد صلاح، نجم ليفربول، بجائزة الكرة الذهبية بسبب قلة تحقيقه للألقاب الموسم الماضي.

ويتواجد محمد صلاح ضمن قائمة «فرانس فوتبول» المكونة من 30 لاعبا يتنافسون على أفضل لاعب في العالم، والتي شهدت تواجد لاعبين من أمثال ميسي، ليفاندوفسكي، رونالدو، دي بروين، بنزيما.

ومن المقرر الإعلان عن الفائز بالكرة الذهبية يوم الإثنين 29 نوفمبر في باريس، وضمن صلاح التواجد ضمن المراكز الـ10 الأولى لأفضل اللاعبين في العالم على الأقل.

وقال بيل، في تصريحات أبرزها موقع "ليفربول إيكو" اليوم الثلاثاء: "لقد قدم صلاح موسما رائعا، لكنه كرر نفس الأمر أيضًا في العام الماضي".

وأضاف: "ليس هناك شك في أن صلاح من أفضل اللاعبين في العالم، لكن علينا أن نكون صادقين بشأن ترشيحه لنيل الكرة الذهبية".

وتابع: "عندما يتحدث الناس عن من يجب أن يفوز بالكرة الذهبية، فإنهم يسألون دائمًا.. ماذا حقق من بطولات؟ وعلينا تطبيق هذا المعيار على الجميع".

واختتم: "صلاح لم يكن بطلًا لإنجلترا، ولم يكن بطلًا لإفريقيا، بينما فاز الآخرون بالألقاب، لذلك يصعب القول إن صلاح يستحق جائزة الكرة الذهبية أكثر من غيره".

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