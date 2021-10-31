الوحدات أم الرمثا؟ تعرف إلى موعد حسم الدوري الأردني وحسابات اللقب

المصدر: متابعات - محمد الحتو

حدد الاتحاد الأردني لكرة القدم، الخميس المقبل "الرابع من نوفمبر"، موعداً للجولة الختامية لدوري المحترفين الأردني لكرة القدم، الذي ينتظر أن يتحدد فيه هوية البطل التي انحصرت بين الرمثا والوحدات، إذ يحتاج الأول إلى التعادل على أقل تقدير للتتويج بالبطولة بعد غياب دام نحو 40 سنة، فيما يأمل الوحدات خسارة الرمثا مقابل تحقيق الفوز للاحتفاظ باللقب.

ويلتقي الرمثا مع الجزيرة على استاد عمان، بينما يتقابل الوحدات مع شباب العقبة في استاد الملك عبدالله الثاني.

ويتصدر الرمثا ترتيب الدوري الأردني برصيد 46 نقطة، وخلفه الوحدات (44) ثم السلط (40) والفيصلي (37) والحسين (32) ثم شباب الأردن (30).

يذكر أن الرمثا يمتلك أفضلية الفوز باللقب مستفيداً من المواجهات المباشرة بعدما هزم الوحدات ذهاباً وإياباً.

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