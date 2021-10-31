ماذا فعل قائد الأهلي الشناوي ليترشح إلى جائزة أفضل حارس مرمى في العالم؟

المصدر: متابعات - محمد الحتو

يبدو أن النادي الأهلي المصري حصل على إنجاز مبكر في الموسم الحالي بعدما تم إدراج اسم قائده وحارس مرماه الدولي محمد الشناوي بين 20 مرشحاً للفوز بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم لعام 2021، وفقاً للحساب الرسمي للاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء.

وتصدر القائمة حارس مرمى بايرن ميونيخ مانويل نوير، وحارس باريس سان جيرمان جانلويجي دوناروما المتوج أخيراً مع المنتخب الإيطالي بكأس أمم أوروبا وأفضل لاعب فيها، وحارس الدنمارك وفريق ليستر سيتي كاسبر شمايكل.

ويعتبر الشناوي الحارس العربي الوحيد في القائمة بعدما حقق مع فريقه الأهلي إنجازات مهمة متمثلة بالدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا والمركز الثالث في كأس العالم للأندية، وهي العوامل التي أسهمت في ترشيحه لمنافسة أفضل حراس المرمى في العالم على جائزة فردية.

وخطف الشناوي الأنظار العالمية في كأس العالم للاندية الأخيرة التي واجه فيها نجوم بايرن ميونيخ الألماني قبل الخسارة بهدفين نظيفين، ثم التقى بالميراس البرازيلي على المركز الثالث وتألق الشناوي في التصدي لأكثر من ركلة ترجيح وحصل على جائزة أفضل لاعب في تلك المباراة، ونال وقتها إشادة عالمية حتى أن الصحف المصرية والعربية رشحته للحصول على عقود احتراف في ملاعب أوروبا.

القائمة الكاملة للمرشحين الـ 20:

1- محمد الشناوي (الأهلي – مصر).

2- جانلويجي دوناروما (باريس سان جرمان – إيطاليا).

3 - ثيبو كورتوا (ريال مدريد - بلجيكا).

4 - كاسبر شمايكل (ليستر سيتي - الدنمارك).

5 - جوردان بيكفورد (إيفرتون - إنجلترا).

6 - ديفيد دي خيا (مانشستر يونايتد - إسبانيا).

7 - مانويل نوير (بايرن ميونيخ - ألمانيا).

8 - إيدرسون (مانشستر سيتي - إنجلترا).

9 - إدوارد ميندي (تشيلسي - السنغال).

10 - إميليانو مارتينيز (أستون فيلا - الأرجنتين).

11 - يان أوبلاك (أتلتيكو مدريد - سلوفينيا).

12 - بيتر جولاتشي (لايبزيغ – المجر)

13 - كيلور نافاس (باريس سان جيرمان - كوستاريكا).

14 - أليسون (ليفربول - البرازيل).

15 - أندريه أونانا (أياكس أمستردام - الكاميرون).

16 - مات تيرنر (نيوإنغلاند ريفورلوشن- أمريكا)

17 - أندريه بليك (فيلادلفيا يونيون - جامايكا)

18 - بيدرو جاليز (أورلاندو سيتي - بيرو)

19 - جيرمو أوتشوا (كلوب أمريكا - المكسيك)

20 - أمير عبد زاده (ماريتيمو - إيران).

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