محمد صلاح يدخل مجال الاستثمار العقاري.. (شركة صلاح التجارية البريطانية)

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

كشفت صحيفة ديلي ستار البريطانية عن أحدث مشاريع محمد صلاح نجم وهداف ليفربول الإنجليزي في مجال الاستثمار العقاري، حيث بدأ مشروعه الجديد مع بداية العام الحالي، ولها فرعين بمجال الاستثمار العقاري ومجال الاستثمار في الطوب وأدوات البناء وهي أحدث مشاريع النجم المصري في بريطانيا وحياته الخاصة بعيدا عن كرة القدم والنظرة المستقبلية للاعب



وكشفت الصحيفة أن النجم المصري محمد صلاح يقيم في مدينة مانشستر وليس مدينة ليفربول، لأن ليفربول بلد صغير ولا يقدم كل الخدمات التي قد يحتاجها اللاعب، ورغماً من ذلك إلا أنه أول لاعب يصل إلى التدريب اليومي، وحسب الصحيفة البريطانية، أطلق محمد صلاح شركة "Salah UK Commercial" (شركة صلاح التجارية البريطانية)، بفرعيها "MOS Real Estate" و"lettings business Trinity Kensington"، والتي تقدر أصولها بـ9 ملايين جنيه إسترليني ربعها تقريبا في الممتلكات.



كما دخل نجم ليفربول مجال الاستثمار في الطوب وأدوات البناء بمبلغ مليوني جنيه إسترليني، وأضافت أن محمد صلاح يأمل في تكرار تجربة نجم ليفربول السابق روبي فاولر، والذي ارتفعت ثروته إلى أكثر من 31 مليون جنيه إسترليني هذا العام من استثمارات البناء.



وكان النجم المصري محمد صلاح، قد تألق في أخر مباراة لفريقه أمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ونجح في إحراز ثلاثة أهداف "هاتريك" في مرمى مانشستر يونايتد، ليصبح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في ثلاثة لقاءات متتالية على ملعب "أولد ترافورد" معقل الشياطين الحمر منذ 18 عامًا.





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