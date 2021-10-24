تعرف إلى الفرق المتأهلة إلى دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.. "صدمة كبيرة"!

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

شهد دور الـ32 من التصفيات المؤهلة إلى دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم مفاجأة من العيار الثقيل بإقصاء مازيمبي الكونغولي على يد الفريق المغمور أمازولو الجنوب إفريقي الذي يتأهل لأول مرة في تاريخه إلى دور المجموعات.

وحسمت ثمانية فرق حتى الآن تأهلها لدور المجموعات هي: الزمالك بعد الفوز على توسكر الكيني بـ5-0 في مجموع المباراتين، النجم الساحلي التونسي بالفوز على الجيش الرواندي 5-1 في مجموع المباراتين، المريخ السوداني بالفوز على زاناكو الزامبي 4-2 في مجموع المباراتين، أمازولو الجنوب إفريقي على حساب مازيمبي الكونغولي 1-1 في مجموع المباراتين، بترو أتليتكو الأنجولي بالفوز على أوثو ديو الكونغولي 4-2 في مجموع المباراتين.

كما تأهل الأهلي بالفوز على الحرس الوطني 7-2 في مجموع المباراتين، الرجاء المغربي بعد الفوز على أويلرز الليبيري 4-0 في مجموع المباراتين، ساجرادا إسبيرانسا بعد الفوز على ليوبار بطل الكونغو 3-2 في مجموع مواجهتي الذهاب والإياب.

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