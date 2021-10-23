رسمياً.. عودة الجمهور إلى ملاعب الجزائر

المصدر: وكالات

أعلن وزير الشباب والرياضة الجزائري عبد الرزاق سبقاق في تصريحات للإذاعة الجزائرية عودة الجماهير رسميا إلى الملاعب بداية من الجولة الثانية من الدوري الجزائري لكرة القدم.

وقال وزير الرياضة "هناك تعليمات صدرت عن الوزير الأول ووزير المالية بفتح كل المنشآت الرياضية أمام الجمهور بما فيها ملاعب كرة القدم على مستوى الوطن، وقد حدث اجتماع على مستوى الاتحاد الجزائري لكرة القدم مع اللجنة العلمية".

وتابع المسؤول الجزائري أنّ الشرط الأساسي للحضور هو إثبات الحصول على التطعيم ضد فيروس كورونا.

وانطلقت مباريات الموسم الجديد لدوري الجزائر أمس الجمعة بمباراة جمعت بين شباب قسنطينة ومولودية وهران وانتهت بفوز الأخير بهدف دون رد.

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