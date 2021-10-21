هزائم المنتخب السوري تؤدي لتراجع "نسور قاسيون" إلى المرتبة 85 عالمياً

المصدر: جوني جبور- دبي

شهد التصنيف الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تراجعاً ملحوظاً للمنتخب السوري إلى المرتبة 85 عالمياً، على ضوء النتائج السلبية لـ "نسور قاسيون" في مباريات الدور الثالث والحاسم المؤهل إلى كأس العالم 2022، بتلقي المنتخب السوري هزيمتين خلال أكتوبر الجاري، في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات المجموعة الأولى، جاءت امام كوريا الجنوبية "1-2"، ولبنان بواقع "2-3".

كما تراجع تصنيف المنتخب السوري إلى المركز 12 أسيوياً، و11 عربياً، في مركزٍ لا يرضي طموحات الشارع الرياضي السوري، خاصةً أن النتائج الأخيرة لـ "نسور قاسيون" كان من أثارها الإطاحة باتحاد الكرة السوري. وكان لافتا في التصنيف الشهري الأحدث لـ "فيفا" تقدمٍ ملحوظ لمنتخبات السعودية، ومصر والمغرب، بعد أن قفز المنتخب السعودي سبعة مراكز دفعة واحدة، ليحتل 49 عالمياً، والسادس على صعيد القارة الآسيوية، فيما تقدم المغرب ومصر أربعة مراكز، ليحتل المغرب المركز 29 عالمياً، فيما جاء تصنيف المنتخب المصري 44 على العالم.

عالمياً، شهد التصنيف، نجاح المنتخب البرازيلي صاحب المركز الثاني في تقليص الفارق إلى 12 نقطة عن المتصدر المنتخب البلجيكي الذي نجح بدوره في الحفاظ على المركز الأول برصيد 1832 نقطة، وليتقدم المنتخب الفرنسي إلى المركز الثالث عالمياً، برصيد 1779.24 نقطة، وخلفه المنتخب الإيطالي الذي حقق بدوره تقدماً لمرتبة واحدة ليصبح رابعاً برصيد 1750.52 نقطة، على حساب تراجع المنتخب الإنجليزي إلى المركز الخامس برصيد 1750.16 نقطة.

ويحتل المنتخب السوري المركز الأخير في مجموعته الأولى في تصفيات المونديال، برصيد نقطة واحدة، جاءت من التعادل أمام الإمارات في الجولة الثانية بهدف لمثله، خاصةً أن "نسور قاسيون" استهلوا مشوارهم في المجموعة في السابع من الشهر الماضي بالخسارة أمام إيران بهدف دون رد، قبل أن تسجل مواجهتي الشهر الجاري التعرض للخسارة مجدداً أمام كوريا الجنوبية ولبنان.

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