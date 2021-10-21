بنزيمة أفضل من محمد صلاح.. هنري يكشف الأسباب القوية

المصدر: متابعات - محمد الحتو

كشف أسطورة أرسنال وبرشلونة ومنتخب فرنسا السابق تيري هنري عن الأسباب التي دفعته لاعتبار مهاجم ريال مدريد كريم بنزيمة أفضل من هداف ليفربول المصري محمد صلاح، إذ يرى أن صلاح ليس أفضل لاعب في العالم حالياً كما يراه كثيرون ومنهم مدربه الألماني يورغن كلوب!.

وقال هنري في تصريحات نقلها موقع "ليفربول إيكو": "صلاح أفضل لاعب في العالم؟ ليس بعد.. الأهداف التي يسجلها في الوقت الحالي جيدة، لكن كيف يمكنك أن تنسى ليفاندوفسكي؟ كيف تنسى بنزيما؟ كيف تنسى تكرار نفس التألق على المستوى الدولي أيضا؟ محمد صلاح قد يكون الأفضل حالياً في الدوري الإنجليزي فقط".

وأوضح هنري أسبابه: "في الوقت الحالي، يعاني صلاح مع منتخب مصر، الأمر ليس سهلا، لكنه لم يتألق بنفس القدر هناك بعد، لكن تلك الأهداف التي يحرزها غير معقولة، أنا أحب صلاح، لكنه ليس الأفضل بعد".

وتابع: "هل هو أفضل لاعب الآن في الدوري الإنجليزي؟ نعم وبمسافة، لكن وفقا للمستوى الحالي هل لا نضع بنزيمة في نفس المكانة بناء على الطريقة التي يلعب بها؟ ماذا يفعل كريم مع فرنسا وفي اليورو؟ مسألة صلاح الأفضل في العالم ليست بهذا الوضوح بالنسبة لي، وهذا سبب تفوق بنزيمة على صلاح، لأنه لاعب كامل، ويسجل أهدافا منذ فترة طويلة".

ويرى جمهور الكرة العالمية أن محمد صلاح في حال استمر بالتألق الذي يبدو عليه في الملاعب الأوروبية فإنه سيحصل على لقب أفضل لاعب في العالم (الكرة الذهبية) قياساً بفنونه الكروية المنافسة حتى لأسطورتي الزمن الحالي البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي خصوصا انه في كل مباراة يحطم رقماً قياسياً أو يحصد جائزة مما يجعله مرشح فوق العادة ليكون أول لاعب عربي وثاني نجم إفريقي يتوج بالكرة الذهبية بعد الليبيري جورج ويا.

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