غوارديولا يحث اللاعبين على تلقي التطعيمات للوقاية من كورونا

المصدر: وكالات

شجع بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي لاعبيه على تلقي التطعيمات للوقاية من كوفيد-19 بعد ارتفاع عدد حالات الإصابة مؤخرا في بريطانيا.

وسجلت بريطانيا يوم الأحد 45140 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 وهو أكبر عدد إصابات يومي منذ منتصف يوليو.

وأظهرت البيانات أن البلاد سجلت 57 حالة وفاة أخرى في غضون 28 يوما من ثبوت إيجابية الإصابة بالمرض.

ولم يعلق جوارديولا على موقف التطعيمات في الفريق حفاظا على الخصوصية لكنه أكد أنه حصل على اللقاح هو وأسرته.

وقال غوارديولا في مؤتمر صحافي عشية مواجهة مضيفه كلوب بروج في دوري الأبطال "لدي آرائي الخاصة لكني أثق في الأطباء والعلماء. إذا قالوا إنها أفضل طريقة لحماية الناس، يجب أن نفعل ذلك.

واضاف: "تلقيت التطعيم أنا وأسرتي بالفعل. سيتحدث الأطباء إلى اللاعبين بشكل فردي وبعد ذلك عليهم أن يقرروا.

وأكد: "ما زلنا نشاهد عدد الوفيات والإصابات والمعاناة في إنجلترا. علينا المضي قدما، والبقاء آمنين مع توخي الحذر واستخدام الكمامات وتلقي اللقاحات من أجل الصحة الشخصية والمجتمع".

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