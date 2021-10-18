يوفنتوس وروما.. كين يُسعد أليغري ولاعبو روما يخذلون مورينيو

المصدر: وكالات

حقق فريق يوفنتوس انتصاره الرابع على التوالي في الدوري الإيطالي لكرة القدم، بتغلبه على ضيفه روما 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الثامنة من المسابقة، في وقت حاول روما التعديل لكن لاعبي الأخير خذلوا المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بإهدار الفرص المحققة وإهدار ضربة جزاء!.

ويدين يوفنتوس بالفضل في هذا الفوز للاعبه مويس كين الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 16 ليسعد مدربه الإيطالي أليغري.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 14 نقطة في المركز السابع، محققا انتصاره الرابع في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراتين والتعادل في مثلهما.

وتوقف رصيد روما عند 15 نقطة في المركز الرابع، متلقيا هزيمته الثالثة هذا الموسم مقابل الفوز في خمس مباريات.

جاءت بداية المباراة سريعة من الطرفين ولم يكن هناك أي فترة لجس النبض حيث بادر يوفنتوس بتهديد مرمى روما في الدقيقة الأولى من خلال تسديدة قوية من فيديريكو بيرنارديسكي تصدى لها روي باتريسيو حارس روما بثبات.

ورد روما في الدقيقة السادسة عندما لعب لورينزو بيليجريني ركلة حرة من على حدود منطقة الجزاء إلتى قابلها جيانلوكا مانشيني بضربة رأس أبعدها فويتشيك تشيزني بصعوبة عن مرماه.

بعد تلك الهجمة فرض روما سيطرته على مجريات اللقاء وحاول شن هجمات على مرمى يوفنتوس، الذي تراجع لوسط ملعبه لامتصاص حماس لاعبي روما واعتمد على شن الهجمات المرتدة، ولكن فترة سيطرة روما على مجريات لم تدم طويلا حيث سرعان ما استعاد يوفنتوس سيطرته على مجريات اللقاء.

واستغل يوفنتوس سيطرته على مجريات اللقاء وأحرز هدف التقدم في الدقيقة 16 عندما مرر ماتيا دي تشيليو كرة عرضية من الناحية اليسرى قابلها مويس كين بضربة رأس إلى داخل المرمى.

بعد الهدف، تراجع فريق يوفنتوس لوسط ملعبه للحفاظ على نظافة شباكه وهو ما سمح لروما بفرض سيطرته على مجريات اللقاء حيث توالت محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التعادل.

ومع ذلك انحصر اللعب في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 37 والتي شهدت فرصة خطيرة لروما عندما مرر ستيفان الشعراوي كرة عرضية من الجانب الأيمن قابلها تامي أبراهام بضربة رأس لكن تشيزني تصدى لها بثبات.

وفي الدقيقة 41 وبعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد "فار" احتسب حكم الساحة ركلة جزاء لروما بعدما قام فويتشيك تشيزني، حارس روما، بعرقلة هنريك مخيتريان، لاعب روما، داخل منطقة الجزاء ليسددها جوردان فيرتوه لكن تشيزني تصدى لها ليحرم روما من تسحيل هدف التعادل في الدقيقة 44.

ومر الوقت المتبقي من الشوط الأول بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهايته بتقدم يوفنتوس بهدف نظيف.

وجاءت بداية الشوط الثاني سريعة أيضا حيث، بادر روما بشن هجمات لكنها لم تشكل خطورة حقيقية على مرمى يوفنتوس، الذي كاد أن يسجل الهدف الثاني عندما لعبت كرة عرضية من الناحية اليسرى من داخل منطقة الجزاء قابلها بيرنارديسكي بتسديدة خلفية مزدوجة لكن باتريسيو تصدى لها.

بعدها فرض روما سيطرته على مجريات اللقاء وتوالت محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التعادل، في المقابل تراجع يوفنتوس لوسط ملعبه واعتمد على تضييق المساحات وشن الهجمات المرتدة وقتما تتاح أمامه الفرصة لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 66 والتي شهدت فرصة خطيرة لروما عندما سدد جوردان فيرتوه كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لكنها مرت بجوار القائم الأيسر بسنتيميترات قليلة.

كثف روما من محاولاته الهجومية في محاولة لتسجيل هدف التعادل لكنه اصطدم بدفاع قوي ومنظم من قبل لاعبي يوفنتوس لينحصر اللعب في وسط الملعب حتى أطلق الحكم صافرة نهاية اللقاء بفوز يوفنتوس 1 / صفر.

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