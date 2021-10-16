محمد صلاح يهدي ساديو مانيه رقماً قياسياً لن يحققه النجم المصري

المصدر: حميد نعمان - دبي

احتفل اليوم النجم السنغالي في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، ساديو مانيه، برقم قياسي يصعب تحقيقه من قبل العديد من النجوم الكبار في الدوري الإنجليزي الممتاز، وبينهم زميله في الفريق، الهداف المصري محمد صلاح.

وسجل اليوم مانيه هدف ليفربول الأول في شباك واتفورد ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز، في الدقيقة 9، مستفيدا من تمريرة رائعة من محمد صلاح. وبهذا بلغ مانيه رقم الـ100 هدف في الدوري الإنجليزي، ومن دون أن يكون بينها هدفا من ركلة جزاء، وهو الأمر الذي بات مستحيلا على صلاح، كونه بلغ هذا الرقم من قبل، لكن من ضمنه العديد من الأهداف من ركلات الجزاء.

وكان مانيه قد احتفل ببلوغ الـ100 هدف في جميع المسابقات مع ليفربول في سبتمبر الماضي، لكن الرقم الجديد له مكانة مميزة جدا في تاريخ الدوري الانجليزي. والغالبية العظمى من هذه الاهداف بقميص ليفربول، وعدد آخر منها بقميص فريقه السابق ساوثهامبتون. وأصبح مانيه ثالث لاعب فقط في تاريخ الدوري الانجليزي سجلوا أول 100 هدف بدون ركلة جزاء، منهم النجمان السابقان ليس فيردناند، وإيميل هيسكي.

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