موعد ظهور كريستيانو رونالدو ومحمد صلاح اليوم في الدوري الإنجليزي بتوقيت الإمارات

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

تعود البطولات الأوروبية المحلية من جديد اليوم بعد توقف دولي خاض فيه نجوم العالم مباريات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022، وشهدت قوة وإثارة كبرى، خاصة "الدون" البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي أحرز هاتريك تاريخي مع منتخب بلاده ليزيد من أرقامه القياسية، كما قاد محمد صلاح المنتخب المصري إلى الفوز في مباراتي ليبيا.

ويخوض هداف الدوري الإنجليزي محمد صلاح مباراة مع فريق ليفربول اليوم أمام واتفورد في ملعب الأخير، بينما يواجه ليستر سيتي فريق كريستيانو رونالدو، مانشستر يونايتد، إضافة إلى مواجهه تجمع مانشستر سيتي أمام بيرنلي، أما بطل أوروبا فريق تشيلسي فسيكون في مواجهة أمام برينتفورد.

ونرصد جدول مباريات الدوري الإنجليزي اليوم بتوقيت الإمارات:

واتفورد مع ليفربول – الساعة 15:30.

ليستر سيتي مع مانشستر يونايتد – الساعة 18:00.

مانشستر سيتي مع بيرنلي – الساعة 18:00.

برينتفورد مع تشيلسي – الساعة 20:30.

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