خسارة فريق في الدوري العراقي الممتاز لسبب صادم

المصدر: محمد فاضل - دبي

رفض حكم مباراة فريقي نوروز والقوة الجوية إطلاق صافرة بداية مباراة الفريقين في الدوري العراقي الممتاز بسبب مخالفة جمهور نوروز الذي تواجد بكثافة في المدرجات في وقت تفيد التعليمات الصادرة من اتحاد الكرة العراقي بأن المباراة تقام بدون جمهور.

وفشلت إدارة فريق نوروز إخلاء الجمهور للمدرجات، وحاولت شرطة محافظة السليمانية معالجة الفوضى وإخراج الجمهور لكنها أخفقت في إقناع الجمهور بالمغادرة كما رفض فريق القوة الجوية خوض المباراة بوجود الجمهور ليعتبر الحكم المباراة لاغية واعتبار القوة الجوية فائزا بثلاثية نظيفة حسب لوائح لجنة الانضباط.

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