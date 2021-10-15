مؤتمر استثنائي لقبول استقالة اتحاد الكرة السوري

المصدر: دمشق ■ أ.ف.ب

أقرّ الاتحاد الرياضي العام، أعلى سلطة رياضية في سورية، أمس، في تعميم له عقد اجتماع استثنائي للجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم، على أن يتم التطرق لقبول استقالة رئيس الاتحاد وأعضائه، إثر النتائج السلبية في الدور الحاسم لتصفيات مونديال قطر 2022. وذكر الاتحاد الرياضي العام أن الاجتماع سيتطرق إلى نقطتين أساسيتين، هما «التصويت على قبول استقالات رئيس وأعضاء اتحاد الكرة والمصادقة على تشكيل لجنة مؤقتة مكلفة تسيير أمور الاتحاد، والتحضير لإجراء المؤتمر الانتخابي لمجلس إدارة الاتحاد القادم خلال مدة من ثلاثة إلى ستة أشهر». ولم يذكر البيان كيفية وتاريخ تقديم اتحاد الكرة الذي يترأسه حاتم الغايب، باستقالته التي تردد أنها حصلت بعد خسارة منتخب سورية أمام نظيره اللبناني، الثلاثاء الفائت، في عمان 2-3، ضمن تصفيات مونديال 2022.

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