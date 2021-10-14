الصور الأولى لحفل زفاف لاعب الأهلي أفشة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصور الأولى من حفل زفاف محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي.

وكان لاعب النادى الأهلي أفشة، قرر إلغاء حفل زفافه الذي كان مقرراً له الثلاثاء الماضي بمسقط رأسه في قرية كومبرا بناهيا في الجيزة، بسبب جائحة كورونا حسب صحيفة المصري اليوم.

ووجه أفشة عبر حسابه بموقع «إنستغرام» الشكر لكل من تقدم له بالتهنئة، مشيرا إلى حرصه على الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وكتب أفشة: «الحمد لله، قدر الله وما شاء فعل. قررت إلغاء حفل زفافي، في البلد وذلك بناء على تعليمات السلطات الأمنية نظرا لظروف الكورونا وحرصا على حياة كل أهلي وإخواتي اللي كانوا هيشرفوني».



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