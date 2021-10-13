مواجهة متوقعة بين مصر مع الجزائر في المرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم

المصدر: محمد أبوإسماعيل- دبي

اقترب المنتخب المصري من الصعود إلى المرحلة الحاسمة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022 بعد أن تصدر مجموعته برصيد 10 نقاط إذ يحتاج إلى نقطتين فقط من مباراتيه المقبلتين أمام أنغولا والغابون لتأكيد صعوده، بعدما اتسع الفارق مع المنتخب الليبي إلى 4 نقاط كاملة لينفرد المنتخب المصري بصدارة المجموعة.

وطبقا لنظام التصفيات الحالي فإن المنتخب المصري يتوقع أن يقابل الجزائر في المرحلة الحاسمة المعتمدة بنظام مباراتي ذهاب وإياب لتحديد المنتخبات الخمسة المتأهلة عن إفريقيا إلى كأس العالم.

وكانت المنتخبات الـ 40 المتنافسة قد توزعت على 10 مجموعات من أربع فرق ويتأهل بطل كل مجموعة إلى الدور الحاسم، أما المرحلة الأخيرة فيتواجه فيها كل منتخبين بمباراتي ذهاب وإياب ثم يتأهل الفائزون الخمسة إلى كأس العالم، وسيتم تحديد المواجهات طبقاً لآخر تصنيف للمنتخبات في الفيفا، حيث سيكون أول خمس منتخبات في تصنيف إفريقيا أطرافاً للمباريات دون أن يتواجهوا مع بعضهم البعض، فيما يتقابل كل منه مع الفرق الخمسة الأخرى الأقل تصنيفاً في مباراتي ذهاب وأياب على أن تكون جولة الإياب الحاسمة في الدول الخمسة الأولى.

وطبقاً لآخر تصنيف فإن منتخب مصر يحتل المركز السادس إفريقياً ما يعني مواجهة منتخب من الخمس الأعلى تصنيفاً في القارة وهم بالترتيب السنغال، تونس، الجزائر، المغرب، نيجريا.

ومن الصعب تغير الترتيب في الشهر المقبل نظراً للفارق مع المنتخب النيجيري في عدد النقاط والذي يبلغ 50 نقطة.

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