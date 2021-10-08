تأجيل بطولة غرب آسيا لناشئي كرة القدم إلى ديسمبر المقبل

المصدر: الرياض - وام

قرر اتحاد غرب آسيا لكرة القدم بعد التنسيق مع الاتحادات الوطنية للمنتخبات المشاركة تأجيل بطولة الناشئين الثامنة للمنتخبات مواليد 2006 التي كان من المقرر انطلاقها يوم 14 أكتوبر المقبل في المملكة العربية السعودية بمشاركة 10 منتخبات وذلك بسبب بعض الترتيبات الإدارية واللوجستية الخاصة بالتنظيم.

وحدد اتحاد غرب آسيا شهر ديسمبر المقبل لإقامة البطولة على أن يتم تحديد موعدها بشكل رسمي لاحقا بعد التنسيق مع الاتحاد السعودي لكرة القدم مستضيف البطولة.

كانت قرعة البطولة قد أسفرت عن وقوع منتخبنا الوطني الإماراتي في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبي سورية وفلسطين، فيما ضمت المجموعة الأولى منتخبات السعودية، واليمن، والعراق ولبنان، بينما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات البحرين، والأردن والكويت.

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