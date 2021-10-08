محمد صلاح يحصل على أرباح مالية ضخمة من "الفضاء"

المصدر: متابعات - محمد الحتو

يتقاضى المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي مبالغ مالية ضخمة من حساباته في مواقع التواصل التي يتمتع فيها بمتابعة 72 مليوناً منهم 44 مليون عبر "إنستغرام"، إذ لا يعتمد سحرة كرة القدم في العالم على شاكلة صلاح والأسطورتين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي نيمار على رواتيهم في أنديتهم بل يستثمرون في شهرتهم العالمية لتحقيق أرباح إضافية من الفضاء الإلكتروني.

وذكر موقع "ماي بروتين" المختص في إحصائيات مواقع التواصل بأن صلاح يتقاضى مبلغ 189 ألف جنيه إسترليني للمنشور الواحد، مشيراً إلى أن صلاح بإمكانه الحصول على 2.3 مليون جنيه إسترليني سنوياً إذا حصل على منشور إعلاني واحد في الشهر، وسيتقاضى 9.9 مليون إسترليني إذا نشر بشكل أسبوعي.

وأوضح الموقع أن لاعبين اثنين فقط يتفوقان على صلاح في أرباح "السوشيال ميديا" في الدوري الإنجليزي، هما: كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد (1.5 مليون جنيه إسترليني للمنشور الواحد)، إذ يتابعه 350 مليون متابع على "إنستغرام" فقط، وزميله في الفريق الفرنسي بول بوغبا بحصوله على 208 آلاف جنيه إسترليني للمنشور الواحد.

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