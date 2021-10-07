نجم الأهلي السابق: محمد صلاح كان مثل "السحلية" في بازل السويسري.. فيديو

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

رفض نجم الأهلي والزمالك السابق رضا عبد العال، مقارنة محمد صلاح بأي لاعب في تاريخ مصر، مشيراً إلى أنه في وضع ومكانة مختلفة تماماً وهو نجم العالم حالياً وهو المرشح الأول للفوز بالكرة الذهبية و ينافسه على ذلك النجم الفرنسي كليان مبابي.

وقال رضا عبد العال في تصريح تلفزيوني عبر برنامج "البريمو" المصري عن تدخل محمد صلاح في استبعاد نجم الأهلي المصري محمد قفشه: "لا يوجد لاعب يقارن بمحمد صلاح، ولا يحتاج لأن يقال عليه النجم الأوحد لأنه بالفعل ذلك، وأعلم أن هذا الحديث سوف يغضب البعض، هناك في مصر من يرفض ذلك، محمد صلاح بعدما حقق كل هذه الإنجازات والأرقام هو فخر، للكرة العالمية والإفريقية في العالم وما يحققه من إنجازات".

وأضاف: "محمد صلاح هو الأقرب للفوز بلقب أفضل لاعب في العالم، خاصة بعد ابعاد كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي، العام الماضي، والمنافس له حالياً هو الفرنسي كليان مبابي، صلاح كان الأحق بالفوز بها عندما فاز ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، وإن لم يفوز بها سيكون هناك تلاعب في النتائج".

ورفض رضا عبد العال الحديث عما يتقاضاه اللاعب وتجديد تعاقده مع فريقه الإنجليزي، وتابع: "لماذا لا يحصل صلاح مثلما يحصل ميسي ورونالدو، وهو في نفس هذه المرتبة الأن، هذا اللاعب حرم نفسه من الكثير، خرج في مقابلة ليؤكد أنه يأكل الكشري عندما يأتي إلى مصر، أي أنه يحرم نفسه من الكشري، لتحقيق ما يريد والوصول إلى العالمية، الأن حصل تحول كبير في بنيانه، عندما كان في بازل السويسري كان مثل "السحلية" الأن تغير بشكل تام وأصبح شبيه بجسد كريستيانو رونالدو".





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