كريستيانو رونالدو يخسر أمام حبيب نورمحمدوف.. فيديو

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

ظهر الروسي حبيب نورمحمدوف، البطل السابق لاتحاد UFC للفنون القتالية المختلطة MMA، في مقر إقامة فريق مانشستر يونايتد حيث جمعته صورا وفيديوهات مع عدد من اللاعبين والإداريين في الفريق قبل أن ينشر فيديو خاص لتحدي مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ونجح في الفوز به.

ونشر نورمحمدوف الفيديو عبر حسابه الرسمي في انستغرام، وظهر فيه مع صديقه كريستاينو رونالدو يقفان وجها لوجه، في تحد من سيحبس ضحكته لفترة أطول، ولم يتماسك النجم البرتغالي حيث خسر سريعا وكان البادئ بالضحك.



كما نشر النجم الروسي حبيب العديد من الصور رفقة رونالدو، وارفقها بالقول: "هو الأفضل على الإطلاق، استمر في فعل الأشياء الخاصة بك يا بطل، فأنت تلهم ملايين الأشخاص حول العالم".

وظهر في فيديو أخر النجم الروسي مع أسطورة مانشستر يونايتد الإنجليزي ريو فرديناند، وفي نفس التحدي ونجم حبيب نور في الفوز أيضاً.





تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news