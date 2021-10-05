محمد صلاح زملكاوي أم أهلاوي.. والد اللاعب يحسم الجدل ويفجر المفاجأة (فيديو)

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

دخل جمهور وأقطاب من الأهلي والزمالك في حالة من الجدال حول هوية الفريق المصري الذي يشجعه نجم الكرة العالمية وهداف ليفربول والدوري الإنجليزي محمد صلاح.

وفي الوقت الذي خرج فيه لاعب الزمالك السابق والإعلامي في قناة الزمالك خالد الغندو ليؤكد أن محمد صلاح زملكاوي صميم وأنه يشجع الزمالك بتعصب شديد، يقول الكثيرين من محبي الأهلي إن محمد صلاح يميل إلى تشجيع فريق الأهلي.

وعل الرغم من أن محمد صلاح رفض حسم هوية الفريق الذي يشجعه في مصر، وفضل الابتعاد عن الافصاح عن ميوله، الإ أن والد النجم الكبير حسم الأمر وكشف عن هويه الفريق الذي يشجعه نجله، إذ انتشر له فيديو يؤكد فيه أن نجله يشجع فريق الإسماعيلي مثل والده، لكنه يميل إلى تشجيع الزمالك مثل غالبية جماهير الإسماعيلي التي تميل لتشجيع الزمالك أكثر من الأهلي.

وكتب نجم الزمالك السابق خالد الغندور على صفحته الرسمية على «فيس بوك»: "محمد صلاح أسطورة الكرة المصرية هو زملكاوي أصيل".

وقال الغندور: «كل من هو زملكاوي جميل، محمد صلاح الزملكاوي نجم العالم أسطورة مصرية صعب ان تتكرر».

وأضاف: "حتى هذه اللحظة يتابع صلاح مباريات الزمالك بتعصب شديد، ويريد الفوز للقلعة البيضاء، علي الرغم من النجومية التي حصل عليها والشهرة الواسعة التي لازمته ولكنه ينتظر مباريات الزمالك ويشجع الفريق بتعصب كبير، والفرعون المصري مو صلاح صرح لبعض المقربين له أنه يشجع فريق الزمالك وكان يتمنى التواجد ضمن صفوفه قبل الاحتراف".

وأكد الغندور أن محمد صلاح بالفعل كان قريب بشكل كبير من الانضمام إلي القلعة البيضاء، لكن الانتقال لم يتم بسبب رئيس النادي الأسبق ممدوح عباس، الذي صرح أن شيكابالا أفضل من صلاح ولا نريد التعاقد مع اللاعب، فتوقفت المفاوضات معه.

وتساءل الغندور: "ما الذي يغضب جماهير الأهلي من كون محمد صلاح يشجع نادي الزمالك؟، فاللاعب دائما كان يشجع الزمالك، وشجع الفريق الأبيض في مباراة نهائي إفريقيا الشهيرة".

وكان إبراهيم المنيسى مقدم برنامج ملك وكتابة الذى يذاع على قناة الأهلى أعاد إذاعة فيديو قديم لمحمد عودة لاعب ومدرب فريق المقاولون العرب السابق، والذى يكشف فيه عن انتماء محمد صلاح لاعب المقاولون السابق وليفربول الحالي.

ويقول محمد عودة في الفيديو ردا على مقدم الحلقة القديمة، إن محمد صلاح أهلاوى، ويشجع الأهلى.

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