تركي آل الشيخ يفاجأ الجمهور السعودي بالأسطورة ميسي.. فيديو

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

نشر المستشار تركي آل الشيخ فيديو جديد عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر" عبارة عن إعلان جديد يؤكد من خلال حضور الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، في موسم الرياض والذي سيقام برعاية رئيس هيئة الترفيه بالسعودية مالك نادي ألميريا الإسباني لكرة القدم.

ونشر تركي آل الشيخ، إعلانا للموسم الترفيهي شهد مشاركة ميسي إلى جانب البرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي، والإسباني راموس، وكتب أعلى الفيديو "تخيل أكثر!"، وظهر في الإعلان جملة واحدة وهي: "الوعد 20 أكتوبر"، ويأتي ذلك في أعقاب المباراة الاستعراضية التي كان قد تم الإعلان عنها ما بين نجوم الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان الفرنسي في مباراة كرة قدم استعراضية غير مسبوقة ستشهدها العاصمة السعودية الرياض.

وكان آل الشيخ قد أعلن سابقا عن مباراة ودية بين نجوم الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان الفرنسي في مفاجأة كبرى للجماهير السعودية، وشهد إعلان ميسي في حساب تركي آل الشيخ مشاهدة تخطت 13 مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة.





تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news