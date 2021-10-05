جريمة في دوري كرة قدم.. الاعتداء على حكم واعتقال اللاعب في أرضية الملعب (فيديو)

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

تعرض حكم في الدوري البرازيلي لاعتداء غريب داخل أرضية الملعب وذلك بركله في رأسه نتيجة احتساب الحكم لضربة حرة غير مباشرة على اللاعب وفي وقت مبكر من الشوط الثاني وهجمة غير مؤثرة، وهو ما تسبب في فقدان الحكم للوعي واعتقال اللاعب في أرضية الملعب، وذلك أثناء مباراة جواراني ساو باولو-آر إس.

وتفصيلا ونقلا عن موقع "فوتبول" البرازيلي، تعرض الحكم رودريجو كريفيلارو، للهجوم من قبل اللاعب ويليام ريبيرو، من فريق ساو باولو-آر إس، في مباراة ضمن منافسات دوري الدرجة الثانية من بطولة غاوتشو - أي ما يعادل الدرجة الثانية من ريو غراندي دو سول – ودخلت سيارة الإسعاف وتم نقل الحكم إلى مستشفى في فينانسيو أيريس، في المنطقة الوسطى من الولاية، وأكدت الصحيفة أنه تم اعتقال اللاعب ريبيرو من قبل الشرطة العسكرية أثناء وجوده في أرض الملعب.

ووقع الحدث في الدقيقة 15 في الشوط الثاني من المباراة التي أقيمت على ملعب إدموندو فيكس، وأظهر الفيديو الذي بث عبر قناة "FGF" لتلفزيونية لاعب الوسط ويليام ريبيرو، من ساو باولو، وهو يسدد ركلة في رأس الحكم رودريجو كريفيلارو، الذي كان قد سقط بالفعل على الأرض.

ووفقًا للمعلومات التي تم نشرها على حساب نادي ساو باولو في تويتر، وقع فعل العنف بعد لحظات من محاولة إشهار جوراني، بطاقة صفراء للاعب، دون ذكر أي سبب آخر وترك الحكم مكان الحادث فاقدًا للوعي في سيارة إسعاف، وتم تعليق المباراة.

ونُقل الحكم إلى مستشفى في نفس المدينة، وكان الحكم واعياً لكنه لا يزال في الرعاية الطبية وكان ذلك في الساعة 11 مساءً، ومن ناحية أخرى، تم القبض على اللاعب في الملعب و اقتادته سيارة تابعة للشرطة العسكرية بتهمة الشروع بالقتل.



لحظة الإعتداء على حكم بالبرازيل قبل عدة ساعات أثناء إشهاره لبطاقة صفراء:



تم إعتقال اللاعب بأرضية الملعب وإحالته لمركز الشرطة بتهمة الشروع بالقتل بعد قيامه بركل الحكم على رأسه.



pic.twitter.com/xXEscrbenc — E P L W O R L D (@EPLworld) October 5, 2021

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