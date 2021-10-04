مبابي يرفض الاستمرار مع سان جيرمان.. اقترب كثيراَ من ريال مدريد

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

كشف النجم الفرنسي كيليان مبابي أنه طلب في يوليو الماضي الرحيل عن صفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، وسط رغبة في ضمه من جانب ريال مدريد الإسباني، حيث كان يأمل في حصول النادي الفرنسي على مقابل مادي نظير الاستغناء عنه.

وارتبط اسم الفرنسي الدولي مبابي بالانضمام إلى ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الماضية، بعد الدخول في آخر عام من عقده مع سان جيرمان.

وتردد أن ريال مدريد تقدم بثلاثة عروض لضم اللاعب قوبلت جميعها بالرفض، وذلك في يوليو أغسطس.

وفي حديثه بالتفصيل بشأن مستقبله للمرة الأولى، قال مبابي في مقابلة مع قناة "آر.إم.سي سبورت" ستبث بأكملها غدا الثلاثاء، إنه لا يعتزم التوقيع على عقد جديد مع باريس سان جيرمان.

وقال مبابي :"طلبت الرحيل. منذ اللحظة التي رغبت فيها في عدم تمديد التعاقد، أردت أن يحصل النادي على مقابل كي يتمكن من ضم بديل جيد."

وأضاف :"هذا النادي قدم لي الكثير. دائما ما كنت سعيدا طوال الأعوام الأربعة التي قضيتها هنا، ومازلت أشعر بذلك. قلتها في وقت مبكر بالشكل الكافي كي يتمكن النادي من تقديم رد الفعل."

وتابع :"أردت أن يخرج الجميع من هذا الموقف أكثر قوة، أن ننفصل بتحية بعضنا البعض، وأن نبرم صفقة جيدة وقد احترمت هذا. وقلت إذا كنتم لا تريدونني أن أذهب، فسأبقى."

وتردد أن مبابي رفض عدة عروضا لتجديد العقد مع باريس سان جيرمان، لكنه نفى ذلك.

وقال مبابي :"قال الناس إنني رفضت ستة أو سبعة عروض لتمديد التعاقد، وإنني لم أعد أرغب في الحديث مع (مدير الكرة) ليوناردو، هذا ليس صحيحا على الإطلاق."

وأضاف :"موقفي كان واضحا. قلت إنني أريد الرحيل، وقلت ذلك مبكرا."

وكان مبابي قد انضم إلى سان جيرمان قادما من موناكو في أغسطس 2017 على سبيل الإعارة ثم وقع مع النادي عقدا نهائيا بعدها بعام واحد، وقد سجل للفريق 136 هدفا خلال 182 مباراة.

ولم يقدم مبابي /22 عاما/ البداية المأمولة منه في موسم 2021/ 2022 ، وقد سجل أربعة أهداف فقط خلال 11 مباراة، علما بأنه صنع خمسة أهداف أخرى.

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