هل يفوز محمد صلاح بجائزة أحسن لاعب في العالم.. ذهول بعد هدفه "الخيالي" في مانشستر سيتي (فيديو)

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

حصل نجم الكرة المصرية وهداف ليفربول والدوري الإنجليزي محمد صلاح، على الكثير من عبارات الثناء عقب هدفه" الخيالي" الذي سجله مساء اليوم الأحد في شباك مانشتر سيتي خلال المباراة التي أنتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

وتلقى الفرعون المصري المديح من نجوم عالميين ومواقع متخصصة تغنت بهدف محمد صلاح وبقدراته الفنية والمهارية الكبيرة ورشحته للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم عن العام 2021.

ويقدم محمد صلاح موسما استتثنائيا مع ليفربول خاصة في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

وكتب شبكة ESPN الأميركية على موقعها في "تويتر" عقب هدف محمد صلاح أمام مانشستر سيتي في الأنفيلد:"محمد صلاح أفضل لاعب في العالم الآن.. أثبت أننا مخطئون".

ورفع محمد صلاح رصيده من الأهداف إلى الهدف رقم 103 في مسابقة الدوري الإنجليزي، وبات الفرعون المصري على مقربة هدف وحيد من الإيفواري ديدييه دروغبا، الذي يعتلي صدارة ترتيب هدافي اللاعبين الإفارقة في مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 104 أهداف.

محمد صلاح آيضا سجل في المباراة السادسة على التوالي مع الريدز، آخر من فعل ذلك كان صلاح نفسه بـ 7 مباريات.



وعقب المباراة أكد محمد صلاح أنه سيشاهد الهدف عقب عودته إلى المنزل، وقال: ""أعتقد أنه كان سيكون هدفًا أكثر روعة في حال فزنا، لكنه هدف جيد بالتأكيد"، من جانبه قال أسطورة ليفربول جيمي كاراجر عن محمد صلاح: "لا أعتقد أن هناك لاعب أفضل منه في العالم"، فيما قال زميله في ليفربول أندي روبرتسون: "محمد صلاح لا يحظى بالمدح الكافي".

وسجل محمد صلاح، هدفه الثالث على التوالي في مباراته مع مانشستر سيتي في مباريات الدوري الإنجليزي، حيث أصبح رصيده في كل البطولات مع ليفربول أمام مانشستر سيتي 7 أهداف بواقع 5 أهداف بمسابقة البريميرليج بجانب مباراتين سجلهما خلالهما في دوري أبطال أوروبا.

وتساوى مانشستر سيتي في عدد الأهداف التي تم استقبالها من محمد صلاح، مع أندية برايتون وتوتنهام ونيوكاسل، والذين استقبلوا 5 أهداف من الفرعون المصري خلال مبارياتهم بمسابقة الدوري الإنجليزي، حيث لعب محمد صلاح 9 مباريات الآن بقميص ليفربول أمام مانشستر سيتي.

وعادل محمد صلاح، أهداف جيمي فاردي، مهاجم ليستر سيتي، الذي كان يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد ستة أهداف، وتقاسم معه صدارة الهدافين.

🎥 FT thoughts from Mo Salah 👇pic.twitter.com/Ry9SddQiJe — Anfield Watch (@AnfieldWatch) October 3, 2021

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