هل تدخل محمد صلاح لإبعاد نجمي الأهلي "قفشة وشريف" عن منتخب مصر

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

وسط حالة من الاندهاش والاستغراب التي تسيطر حاليا على الشارع الكروي المصري بسبب قائمة المنتخب المصري الأول التي أعلن عنها المدير الفني، البرتغالي كارلوس كيروش، أمس الجمعة، كشف لاعب الزمالك والأهلي السابق رضا عبدالعال، عن أن نجم الكرة المصرية وهداف ليفربول والدوري الإنجليزي محمد صلاح، لعب دوراً في اختيار لاعبي المنتخب الوطني في القائمة الأخيرة التي أعلنها مدرب الفراعنة، كارلوس كيروش، استعداداً لمواجهة ليبيا يومي 8 و11 أكتوبر الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وقال رضا عبدالعال إن محمد صلاح هو من اختار اللاعب أحمد حسن كوكا الذي حل بدلا من مهاجم الأهلي محمد شريف، لان كوكا صديق لمحمد صلاح وسبجلس معه في الغرفة خلال المعسكر المقبل لمنتخب مصر بدلا من عمر جابر الذي لم ينضم للقائمة وهو الصديق المقرب من محمد صلاح والذي كان دائما يرافقه في الغرفة في جميع معسكرات مصر سواء عندما كانا في المنتخب الأولمبي أو في المنتخب الأول.

يذكر أن أحمد حسن "كوكا" الذي كان يلعب في صفوف أولمبياكوس اليوناني قبل الانتقال إلى كونيا سبو التركي، احتفل في شهر يونيو الماضي بعيد ميلاد محمد صلاح، ونشر "كوكا" فيديو له، عبر خاصية استوري" على حسابه الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، مع محمد صلاح ومجموعة من الأصدقاء خلال الاحتفال.

وقال رضا عبدالعال في تصريات لبرنامج الحكاية على شاشة "إم بي سي مصر": "محمد صلاح هو في الأساس من اختار كيروش لتدريب منتخب مصر وليس بترشيح من قبل نيلو فينجادا المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم".

وأكد ان المجاملات هي التي تسيطر على اختيار اللاعبين في قائمة المنتخب المصري

وذكر رضا عبدالعال أن لاعب الأهلي محمد مجدي "قفشة" أفضل لاعب في مصر هذا العام، ومحمد شريف هداف الدوري فكيف يتم استبعادهما من قائمة المنتخب وضم لاعبين أخرين لم يشاهدهم المدرب كيروش من قبل.

وأوضح: "كارلوس كيروش لم يشاهد ياسر إبراهيم وأحمد فتحي، كما أن ياسر إبراهيم لم يلعب مباراة الأهلي الأخيرة أمام إنبي في كأس مصر، فكيف يتم ضمه لقائمة المنتخب".

واستبعد البرتغالي كارلوس كيروش مدرب ثنائي الأهلي محمد شريف ومحمد مجدي (قفشة) بشكل مفاجئ قبل مواجهتي ليبيا.

وجاء استبعاد شريف بعد يوم واحد من تسجيله هدفين خلال الفوز 2-صفر على ليبيريا في لقاء ودي بمشاركة قفشة، في أول مباراة تحت قيادة كيروش.

كما خرج من التشكيلة مصطفى فتحي جناح الزمالك وأحمد سمير ومهند لاشين من طلائع الجيش وعلي جبر وأحمد توفيق ثنائي دفاع بيراميدز، والثلاثي المحترف خارج مصر أحمد ياسر ريان وسام مرسي وكريم حافظ .

وعاد المخضرم أحمد فتحي الظهير الأيمن لبيراميدز للتشكيلة بعد غياب طويل بجانب مدافع الأهلي ياسر إبراهيم.

وتتصدر ليبيا المجموعة برصيد ست نقاط مقابل أربع نقاط لمصر ونقطة واحدة للجابون بينما تتذيل أنجولا الترتيب بدون نقاط.

ويتأهل متصدرو المجموعات فقط إلى الدور الأخير للتصفيات ويشمل مواجهة حاسمة يتأهل الفائز منها إلى نهائيات كأس العالم.

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